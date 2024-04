NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landstar System von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Landstar System eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Landstar System-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Landstar System-Aktie 59,53 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Landstar System-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,798 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Landstar System-Papiere wären am 04.04.2024 3 158,24 USD wert, da der Schlussstand 188,01 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +215,82 Prozent.

Am Markt war Landstar System jüngst 6,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

