NASDAQ Composite Index-Wert Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Littelfuse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Littelfuse-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 197,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,505 Littelfuse-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.10.2023 109,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 216,67 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 109,46 USD, was einer positiven Performance von 9,46 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Littelfuse betrug jüngst 5,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at