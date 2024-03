NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.02.2019 wurde das LSI Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 29,762 LSI Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 432,44 USD, da sich der Wert einer LSI Industries-Aktie am 27.02.2024 auf 14,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +332,44 Prozent.

LSI Industries wurde am Markt mit 420,59 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at