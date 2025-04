Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 2,74 Prozent auf 17 166,04 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 16 754,76 Zählern und damit 0,280 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 708,05 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16 744,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 174,35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 6,94 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 18 188,59 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19 954,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 712,75 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,97 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 20 118,61 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell FARO Technologies (+ 18,30 Prozent auf 31,23 USD), Microchip Technology (+ 12,38 Prozent auf 47,12 USD), Lattice Semiconductor (+ 11,82 Prozent auf 49,09 USD), Covenant Transport (+ 10,43 Prozent auf 20,76 USD) und FreightCar America (+ 9,51 Prozent auf 6,45 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cumulus Media A (-25,90 Prozent auf 0,20 USD), Fiserv (-18,52 Prozent auf 176,90 USD), LKQ (-11,56 Prozent auf 37,26 USD), LSI Industries (-6,96 Prozent auf 14,71 USD) und Pool (-6,66 Prozent auf 288,70 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 56 062 683 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,702 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

