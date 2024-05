NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Marten Transport-Aktionäre

Marten Transport-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Marten Transport-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport am 07.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,24 USD auszuschütten. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung lässt sich Marten Transport 19,51 Mio. USD kosten. So reduzierte sich die Marten Transport- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,256 Prozent.

Marten Transport-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte der Marten Transport-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 17,54 USD. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Marten Transport-Wertpapiers 1,14 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 1,21 Prozent.

Marten Transport-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Marten Transport via NASDAQ 9,45 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 14,35 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Marten Transport

Folglich würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,18 Prozent anziehen.

Marten Transport-Basisinformationen

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Marten Transport beträgt aktuell 1,427 Mrd. USD. Das KGV von Marten Transport beträgt aktuell 24,27. 2023 setzte Marten Transport 1,131 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 0,87 USD.

Redaktion finanzen.at