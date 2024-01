NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monolithic Power Systems gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Monolithic Power Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,62 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 288,850 Monolithic Power Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 182 359,91 USD, da sich der Wert einer Monolithic Power Systems-Aktie am 19.01.2024 auf 631,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 723,60 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 30,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at