Lebendrindpreis

2,30
USD
0,00
-1,08 %
Geändert am: 15.09.2025 07:11:52

Zinspolitik im Fokus: Asiens Börsen im Plus

An den größten Börsen in Asien geht es zum Wochenstart überwiegend aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag letztlich kaum verändert.

So eröffnete der ATX wenig bewegt und fiel anschließend in rotes Terrain. Im weiteren Verlauf schloss der ATX zur Nulllinie auf und verabschiedete sich letztlich 0,06 Prozent höher bei 4.647,99 Punkten.

Neue Rekorde in New York konnten die hiesigen Börsen vor dem Wochenende nicht stützen. Für Vorsicht sorgten tendenziell auch die Spannungen zwischen der NATO und Russland, nachdem kürzlich mehrere russische Drohnen in den Luftraum Polens eingedrungen und einige abgeschossen worden waren. Am Berichtstag startete nun ein gemeinsames Großmanöver von Belarus und Russland.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX stärker, im weiteren Verlauf drehte er aber leicht ins Minus. Im Späthandel kämpfte er sich wieder an die Nulllinie vor. Der DAX schloss 0,02 Prozent schwächer bei 23.698,15 Punkten.

Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Am Morgen hatten neue Rekorde an den US-Börsen für etwas Unterstützung gesorgt. Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen NASDAQ 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich die US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,59 Prozent tiefer bei 45.834,22 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss 0,44 Prozent höher bei 22'141,10 Indexpunkten und schaffte ein neues Rekordhoch.

Anleger an den US-Börsen waren am Freitag nicht einer Meinung. "In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners dennoch.

Am Donnerstag hatten alle wichtigen New Yorker Börsenbarometer neue Bestmarken aufgestellt. Erneut schwache Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemässe Inflationszahlen zementierten die Erwartung einer moderaten Senkung der US-Leitzinsen in der kommenden Woche. Selbst einen grossen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten halten einige Beobachter für möglich. Für die kommenden Monate gehen Ökonomen von weiteren Senkungen aus.

Dagegen hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins am Donnerstag wie weithin erwartet erneut nicht angetastet. Etliche Experten sehen den vorangegangenen Zinssenkungszyklus erst einmal als abgeschlossen an. Daher würden amerikanische Aktien zunehmend attraktiver für die Anleger als europäische Dividendenpapiere. >

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise mit einem Gewinn von 0,89 Prozent bei 44.768,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,22 Prozent auf 3.879,29 Indexpunkte.

In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen um 0,28 Prozent auf 26.463,48 Punkte zu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
