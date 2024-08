NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Dividende zahlt Monro Muffler Brake den Aktionären

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Monro Muffler Brake am 13.08.2024 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,12 USD vereinbart. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. 35,51 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. So sank die Monro Muffler Brake- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,45 Prozent.

Monro Muffler Brake- Ausschüttungsrendite im Fokus

Via NASDAQ beendete der Monro Muffler Brake-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 26,33 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2024 beträgt 3,55 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 2,29 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr sank der Kurs von Monro Muffler Brake via NASDAQ um 23,79 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -13,52 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Monro Muffler Brake-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 1,00 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 3,78 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Dividenden-Titel Monro Muffler Brake

Die Dividenden-Aktie Monro Muffler Brake gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 774,958 Mio. USD wert. Dividenden-Aktie Monro Muffler Brake verfügt über ein KGV von aktuell 27,61. Der Umsatz von Monro Muffler Brake belief sich in 2024 auf 1,277 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 1,18 USD.

Redaktion finanzen.at