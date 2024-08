NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 30.07.2023 wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3,81 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 26,247 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,46 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 29.07.2024 auf 4,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies bezifferte sich zuletzt auf 306,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at