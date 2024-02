NASDAQ Composite Index-Wert Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neurocrine Biosciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Neurocrine Biosciences-Aktie bei 84,32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,860 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.02.2024 1 589,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134,00 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 589,18 USD entspricht einer Performance von +58,92 Prozent.

Der Börsenwert von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 13,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at