NASDAQ Composite Index-Wert New York Community Bancorp-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht New York Community Bancorp für Anleger vor

New York Community Bancorp-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die New York Community Bancorp-Dividendenausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier New York Community Bancorp am 05.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,68 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Insgesamt wurde entschieden 519,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die New York Community Bancorp-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 48,29 Prozent vergrößert.

New York Community Bancorp-Qualitätsdividendenrendite

Das New York Community Bancorp-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NYSE bei 3,11 USD. Der New York Community Bancorp-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 6,65 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 7,91 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der New York Community Bancorp-Aktienkurs via NYSE um 69,48 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 246,91 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von New York Community Bancorp

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,07 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,32 Prozent sinken.

Grunddaten der New York Community Bancorp-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens New York Community Bancorp steht aktuell bei 2,567 Mrd. USD. Das KGV von New York Community Bancorp beträgt aktuell 0,00. 2023 setzte New York Community Bancorp 8,210 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0,16 USD.

Redaktion finanzen.at