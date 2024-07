NASDAQ Composite Index-Wert New York Community Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein New York Community Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 01.07.2019 wurden New York Community Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des New York Community Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 10,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,912 New York Community Bancorp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 318,50 USD, da sich der Wert eines New York Community Bancorp-Anteils am 28.06.2024 auf 3,22 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,15 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte New York Community Bancorp einen Börsenwert von 3,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at