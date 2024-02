NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nice Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nice Systems eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 27.02.2014 wurde die Nice Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 40,95 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,420 Nice Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 944,57 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 26.02.2024 auf 243,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +494,46 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at