NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nice Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Nice Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 14.05.2019 wurde das Nice Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 132,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nice Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,757 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 225,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,78 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

