NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Open Text-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Open Text am 12.09.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,36 CAD auszuschütten. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 3,82 Prozent gestiegen. 362,29 Mio. CAD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Open Text-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,20 Prozent vergrößert.

Open Text- Ausschüttungsrendite im Fokus

Das Open Text-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Open Text-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite der Open Text-Aktie 3,30 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,37 betrug Prozent.

Reale Rendite und Open Text-Aktienkurs im Vergleich

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der Open Text-Kurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Open Text-Aktienkurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Open Text

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,44 CAD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,28 Prozent fallen.

Kerndaten der Open Text-Aktie

Open Text ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 11,764 Mrd. CAD. Open Text besitzt aktuell ein KGV von 17,77. Der Umsatz von Open Text belief sich in 2024 auf 7,818 Mrd. CAD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 2,32 CAD.

Redaktion finanzen.at