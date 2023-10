NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Petroleum Geo-Services ASA-Investment verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.10.2013 wurde die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie via Börse OSL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Petroleum Geo-Services ASA-Anteile 74,65 NOK wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 NOK in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie investierten, hätten nun 13,396 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,81 NOK, da sich der Wert einer Petroleum Geo-Services ASA-Aktie am 05.10.2023 auf 8,72 NOK belief. Die Abnahme von 1 000 NOK zu 116,81 NOK entspricht einer negativen Performance von 88,32 Prozent.

Petroleum Geo-Services ASA war somit zuletzt am Markt 8,31 Mrd. NOK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at