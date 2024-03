NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Petroleum Geo-Services ASA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 01.03.2023 wurde die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie an der Börse OSL gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,32 NOK. Bei einem Investment von 100 NOK in Petroleum Geo-Services ASA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,690 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Petroleum Geo-Services ASA-Papiers auf 6,83 NOK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,18 NOK wert. Aus 100 NOK wurden somit 66,18 NOK, was einer negativen Performance von 33,82 Prozent entspricht.

Petroleum Geo-Services ASA wurde am Markt mit 6,31 Mrd. NOK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at