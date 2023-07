NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Power Integrations abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Power Integrations-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Power Integrations-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Power Integrations-Aktie bei 61,22 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 16,336 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 539,82 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Anteils am 11.07.2023 auf 94,26 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,98 Prozent.

Alle Power Integrations-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at