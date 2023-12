NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen QUALCOMM-Investment verdienen können.

Am 13.12.2013 wurde die QUALCOMM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,778 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 883,16 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 12.12.2023 auf 136,68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,32 Prozent angezogen.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 151,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at