NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.04.2014 wurde das Razvitie industry-Papier via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Razvitie industry-Papier letztlich bei 0,86 BGN. Hätte ein Anleger 1 000 BGN zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 1 166,466 Razvitie industry-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.04.2024 gerechnet (2,52 BGN), wäre die Investition nun 2 939,50 BGN wert. Die Steigerung von 1 000 BGN zu 2 939,50 BGN entspricht einer Performance von +193,95 Prozent.

Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 25,35 Mio. BGN wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at