NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Razvitie industry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Razvitie industry-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse BUL gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 0,86 BGN. Bei einem Investment von 10 000 BGN in das Razvitie industry-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11 664,664 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.07.2024 auf 2,56 BGN (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 861,54 BGN wert. Das entspricht einem Plus von 198,62 Prozent.

Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,55 Mio. BGN.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at