NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an diesem Tag bei 30,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,025 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,97 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 05.07.2024 auf 6,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Red Robin Gourmet Burgers eine Marktkapitalisierung von 103,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at