NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richardson Electronics-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 22.07.2023 wurde das Richardson Electronics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,42 USD. Bei einem Richardson Electronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 745,156 Richardson Electronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 584,20 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Papiers am 19.07.2024 auf 11,52 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 584,20 USD, was einer negativen Performance von 14,16 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 162,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

