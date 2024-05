NASDAQ Composite Index-Wert Sandy Spring Bancorp-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können Sandy Spring Bancorp-Aktionäre erwarten

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Sandy Spring Bancorp-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Sandy Spring Bancorp am 22.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 1,36 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Insgesamt wurde entschieden 61,16 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Sandy Spring Bancorp- Gesamtausschüttung um 0,342 Prozent gleich.

Sandy Spring Bancorp-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Sandy Spring Bancorp-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 24,07 USD aus dem Geschäft. Der Sandy Spring Bancorp-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 4,99 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,86 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Sandy Spring Bancorp-Aktienkurs via NASDAQ um 27,48 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 27,84 Prozent statt.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Sandy Spring Bancorp

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,37 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,70 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von Sandy Spring Bancorp

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Sandy Spring Bancorp beläuft sich aktuell auf 1,086 Mrd. USD. Das Sandy Spring Bancorp-KGV beläuft sich aktuell auf 9,98. 2023 setzte Sandy Spring Bancorp 704,600 Mio. USD um und erzielte ein EPS von 2,74 USD.

Redaktion finanzen.at