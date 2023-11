NASDAQ Composite Index-Wert Sandy Spring Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sandy Spring Bancorp von vor 5 Jahren bedeutet

Am 06.11.2018 wurden Sandy Spring Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sandy Spring Bancorp-Anteile bei 36,12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 276,855 Sandy Spring Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Sandy Spring Bancorp-Papiere wären am 03.11.2023 6 342,75 USD wert, da der Schlussstand 22,91 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 36,57 Prozent verkleinert.

Sandy Spring Bancorp war somit zuletzt am Markt 1,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at