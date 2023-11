NASDAQ Composite Index-Wert Sandy Spring Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sandy Spring Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 13.11.2013 wurde die Sandy Spring Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sandy Spring Bancorp-Anteile bei 25,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,862 Sandy Spring Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,00 USD, da sich der Wert eines Sandy Spring Bancorp-Papiers am 10.11.2023 auf 20,97 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 19,00 Prozent gleich.

Der Marktwert von Sandy Spring Bancorp betrug jüngst 940,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

