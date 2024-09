NASDAQ Composite Index-Wert Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 52,16 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hat, hat nun 191,718 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 404,91 USD, da sich der Wert einer Teva Pharmaceutical Industries-Aktie am 19.09.2024 auf 17,76 USD belief. Das entspricht einem Minus von 65,95 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at