NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

In New York war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 17 436,10 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,144 Prozent leichter bei 17 443,09 Punkten, nach 17 468,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 238,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 687,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 11.02.2025, mit 19 643,86 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 034,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 019,27 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,57 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 20 118,61 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 238,24 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Teva Pharmaceutical Industries (+ 9,75 Prozent auf 16,10 USD), Century Aluminum (+ 9,13 Prozent auf 18,11 USD), AngioDynamics (+ 8,96 Prozent auf 9,12 USD), Strategy (+ 8,91 Prozent auf 260,59 USD) und DXP Enterprises (+ 7,59 Prozent auf 82,49 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cutera (-16,03 Prozent auf 0,11 USD), Silicon Laboratories (-7,48 Prozent auf 123,80 USD), Expedia (-7,28 Prozent auf 163,75 USD), FormFactor (-6,45 Prozent auf 30,74 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,15 Prozent auf 167,03 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 82 134 864 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,134 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die SIGA Technologies-Aktie weist mit 4,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,29 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at