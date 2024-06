NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Textron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.06.2021 wurde die Textron-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 69,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 144,718 Anteile im Depot. Die gehaltenen Textron-Papiere wären am 05.06.2024 12 523,88 USD wert, da der Schlussstand 86,54 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 25,24 Prozent.

Alle Textron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at