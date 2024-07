NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendete das Trend Micro-Papier bei 4 690,00 JPY. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Trend Micro-Aktie investiert, befänden sich nun 0,021 Trend Micro-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151,36 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 17.07.2024 auf 7 099,00 JPY belief. Das kommt einer Steigerung um 51,36 Prozent gleich.

Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 949,74 Mrd. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at