NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Bankshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in United Bankshares-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das United Bankshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die United Bankshares-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,498 United Bankshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Bankshares-Papiers auf 33,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,41 Prozent.

Zuletzt verbuchte United Bankshares einen Börsenwert von 4,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at