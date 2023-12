NASDAQ Composite Index-Wert USCorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein USCorp-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in USCorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.12.2018 wurde das USCorp-Papier an der Börse NASO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das USCorp-Papier bei 0,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 448 275,862 USCorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.12.2023 auf 0,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 103,45 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 68,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete USCorp eine Marktkapitalisierung von 414900,477408 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

