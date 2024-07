NASDAQ Composite Index-Wert Video Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Video Display-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Video Display-Aktien verlieren können.

Am 22.07.2019 wurde die Video Display-Aktie an der Börse NASO gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,993 Video Display-Aktien. Die gehaltenen Video Display-Anteile wären am 18.07.2024 80,29 USD wert, da der Schlussstand 1,10 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 19,71 Prozent.

Der Börsenwert von Video Display belief sich jüngst auf 5,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

