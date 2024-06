NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 269,11 USD. Bei einem Zebra Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,160 Zebra Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 302,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 250,79 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,51 Prozent.

Der Zebra Technologies-Wert an der Börse wurde auf 15,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at