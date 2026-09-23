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23.09.2026 09:51:47

Nasdaq explodiert ohne Rücksetzer – DAS steckt hinter der Rally!

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Was steckt hinter einer Nasdaq-Rally, die scheinbar keine Rücksetzer kennt? Im aktuellen Livetrading werfen wir einen genaueren Blick auf einen außergewöhnlich starken Handelstag und zeigen, warum große Optionspositionen und das Hedging der Market Maker solche Bewegungen zusätzlich beschleunigen können. Besonders spannend: Eine große Call-Position im S&P sorgte dafür, dass immer mehr Futures zur Absicherung gekauft werden mussten.

Genau hier entsteht ein Effekt, den viele Trader unterschätzen: Steigt der Markt weiter, steigt auch das Delta der Optionen – und damit kann der Absicherungsbedarf der Dealer weiter zunehmen. Gleichzeitig geraten Trader unter Druck, die gegen den Trend auf fallende Kurse setzen. Im Video wird gezeigt, wie solche Short-Positionen absorbiert werden und deren Stops die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken können.

Doch wie erkennt man einen solchen Tag rechtzeitig? Wir schauen uns die Struktur der 5-Minuten-Kerzen an, analysieren fehlenden Verkaufsdruck und sprechen darüber, warum es gerade nach starken Bewegungen gefährlich sein kann, allein wegen eines vermeintlich „zu hohen“ Marktes auf die Short-Seite zu wechseln. Der Nasdaq kommt dabei nach mehreren starken Handelstagen sogar wieder in die Nähe seines Allzeithochs.

Außerdem gibt es wieder echtes Livetrading: Einstiege, Stops, Positionsaufbau und die Überlegungen hinter den Trades werden direkt am Chart erklärt. Ein Video für alle, die besser verstehen wollen, wie Optionsmarkt, Dealer-Hedging, Short-Squeezes und klassische Chartstruktur zusammenspielen – und warum der Markt manchmal einfach weiterläuft, obwohl jeder auf den nächsten Rücksetzer wartet.

Nächter Trader´s Circle dann am Donnerstag. Melde Dich gern hierzu an:

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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