NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel im Plus

Für den NASDAQ Composite ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsende ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,24 Prozent nach oben auf 15 793,71 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 15 762,23 Punkte an der Kurstafel, nach 15 756,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 813,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 739,18 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14 843,77 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 13 650,41 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 08.02.2023, mit 11 910,52 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,96 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 813,27 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell MicroStrategy (+ 15,71 Prozent auf 587,81 USD), CSG Systems International (+ 15,06 Prozent auf 53,34 USD), Monolithic Power Systems (+ 14,20 Prozent auf 737,07 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,47 Prozent auf 0,55 USD) und Century Casinos (+ 10,03 Prozent auf 3,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Omnicell (-10,35 Prozent auf 29,10 USD), Snap-On (-9,67 Prozent auf 266,03 USD), Geospace Technologies (-9,34 Prozent auf 14,22 USD), Enzon Pharmaceuticals (-8,47 Prozent auf 0,09 USD) und NetGear (-7,82 Prozent auf 13,20 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Comcast-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 258 430 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,795 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie hat mit 4,10 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 67,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie an.

