NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus

Am Donnerstagabend hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 26 713,03 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,17 Prozent leichter bei 26 380,77 Punkten, nach 26 692,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 308,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 754,02 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,34 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25 981,57 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 26 269,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 670,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 14,97 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 722,75 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 13,28 Prozent auf 1,45 USD), Cogent Communications (+ 8,16 Prozent auf 8,35 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,53 Prozent auf 9,14 USD), Pool (+ 6,96 Prozent auf 169,12 USD) und Monro Muffler Brake (+ 6,69 Prozent auf 14,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Lattice Semiconductor (-6,88 Prozent auf 107,09 USD), AXT (-5,98 Prozent auf 57,91 USD), Century Casinos (-5,51 Prozent auf 0,80 USD), FormFactor (-5,32 Prozent auf 113,34 USD) und ADTRAN (-5,02 Prozent auf 5,79 EUR).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 37 972 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at