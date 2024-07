NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,64 Prozent auf 17 599,40 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,05 Prozent auf 17 499,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 147,42 Punkten am Vortag.

Bei 17 438,60 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 17 693,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,889 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 732,60 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Wert von 15 657,82 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 346,02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Powell Industries (+ 37,81 Prozent auf 183,63 USD), Modine Manufacturing (+ 18,94 Prozent auf 117,66 USD), Monro Muffler Brake (+ 18,31 Prozent auf 30,82 USD), NVIDIA (+ 12,81 Prozent auf 117,02 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 11,80 Prozent auf 0,78 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Big 5 Sporting Goods (-25,18 Prozent auf 2,05 USD), United Therapeutics (-7,18 Prozent auf 313,29 USD), TTM Technologies (-6,56 Prozent auf 19,38 USD), Consumer Portfolio Services (-5,40 Prozent auf 9,46 USD) und Patterson Companies (-5,04 Prozent auf 25,25 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 104 886 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,092 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at