|NASDAQ Composite im Fokus
|
10.03.2026 20:04:51
NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt am Dienstagnachmittag im Plus
Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 22 729,65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,119 Prozent auf 22 722,94 Punkte an der Kurstafel, nach 22 695,95 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 906,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 22 608,23 Punkten.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 10.02.2026, einen Stand von 23 102,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 23 654,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 468,32 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,18 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 061,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 19,63 Prozent auf 46,13 USD), Dorel Industries (+ 13,93 Prozent auf 1,39 USD), Ultralife Batteries (+ 13,80 Prozent auf 6,06 USD), Geospace Technologies (+ 12,64 Prozent auf 12,03 USD) und Harvard Bioscience (+ 9,84 Prozent auf 0,53 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil FreightCar America (-20,27 Prozent auf 10,11 USD), Cerus (-6,74 Prozent auf 1,80 USD), Methanex (-4,81 Prozent auf 50,46 USD), Mind CTI (-4,76 Prozent auf 1,20 USD) und Lancaster Colony (-4,73 Prozent auf 156,21 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 327 702 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,806 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
