NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt mittags im Minus

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,95 Prozent leichter bei 18 326,05 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,072 Prozent auf 18 515,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 18 564,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 278,77 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 683,98 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2024, den Stand von 18 472,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 407,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 24,11 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Big 5 Sporting Goods (+ 7,67 Prozent auf 2,18 USD), Exelixis (+ 7,55 Prozent auf 28,22 USD), AmeriServ Financial (+ 5,32 Prozent auf 2,77 USD), Neogen (+ 5,06 Prozent auf 14,73 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4,64 Prozent auf 21,67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil ASML (-15,97 Prozent auf 733,00 USD), KLA-Tencor (-9,96 Prozent auf 747,03 USD), Microvision (-9,40 Prozent auf 1,21 USD), Applied Materials (-8,54 Prozent auf 195,63 USD) und FormFactor (-5,62 Prozent auf 45,98 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 34 735 251 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,176 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2024 hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

