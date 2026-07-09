NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag

Mit dem NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,84 Prozent auf 26 087,53 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,184 Prozent auf 25 918,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 870,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26 089,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 825,85 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,338 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 678,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 822,42 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 20 611,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,27 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Veeco Instruments (+ 9,95 Prozent auf 59,89 USD), Synaptics (+ 9,85 Prozent auf 135,52 USD), FormFactor (+ 9,26 Prozent auf 121,92 USD), ON Semiconductor (+ 9,22 Prozent auf 102,44 USD) und Amkor Technology (+ 8,59 Prozent auf 72,66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ionis Pharmaceuticals (-22,74 Prozent auf 65,25 USD), Donegal Group B (-16,61 Prozent auf 20,83 USD), Computer Programs and Systems (-8,54 Prozent auf 24,00 USD), SMC (-5,20 Prozent auf 427,00 USD) und Costco Wholesale (-4,40 Prozent auf 911,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 387 578 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,165 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at