NASDAQ-Wert VinFast-Aktie rutscht ab: Börsenneuling hat nur kurz überzeugt

Am Dienstag betrat VinFast per SPAC-Börsengang das NASDAQ-Parkett. Der Ausgabepreis war zuvor auf 10 US-Dollar festgelegt worden. Mit einem Erstkurs von 22 US-Dollar wurde dieser sichtlich übertroffen, im Tageshoch ging es sogar bis auf 37,06 US-Dollar nach oben. Damit erreichte das Unternehmen am Dienstag einen Börsenwert von rund 85 Milliarden Dollar. Ford und General Motors waren zu diesem Zeitpunkt erheblich weniger wert.

VinFast-Aktie seit SPAC-Börsengang im Sinkflug

Doch schon tags darauf ging es wieder gen Süden und der VinFast-Aktienkurs notierte nur knapp über der 30-US-Dollar-Marke. Am Donnerstag wurde im NASDAQ-Handel dann die nächste Hürde erreicht: Mit einem Abschlag von 33,58 Prozent auf 20 US-Dollar ging das Papier in den Feierabend.

Und auch am Freitag setzt sich die Abwärtsbewegung weiter fort: Letztlich standen via NASDAQ minus 23 Prozent auf 15,40 US-Dollar an der Tafel.

VinFast ist als vietnamesischer E-Autohersteller in Europa eher unbekannt. In Europa wurden zwei VinFast-Geschäfte eröffnet: In Frankreichs Hauptstadt Paris und in Köln. Kurzzeitig wurde VinFast schon als neuer Tesla-Konkurrent gehandelt. Im ersten Halbjahr lieferten die Vietnamesen 19.000 Fahrzeuge aus, im Vergleich dazu hat Elon Musks Konzern alleine im zweiten Quartal 2023 466.000 Autos ausliefern können.

Redaktion finanzen.at