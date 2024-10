National Bank of Abu Dhabi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

National Bank of Abu Dhabi hat am 18.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,38 AED. Im letzten Jahr hatte National Bank of Abu Dhabi einen Gewinn von 0,360 AED je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 19,87 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,09 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at