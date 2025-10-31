National Refinery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

National Refinery ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Refinery die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,82 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -90,500 PKR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 79,57 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte National Refinery 66,98 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at