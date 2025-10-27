National Research a Aktie

National Research a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WYXP / ISIN: US6373722023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 23:00:00

National Research Corporation Q3 Profit Retreats

(RTTNews) - National Research Corporation (NRC) released earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $4.12 million, or $0.18 per share. This compares with $5.68 million, or $0.24 per share, last year.

Excluding items, National Research Corporation reported adjusted earnings of $5.01 million or $0.23 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.4% to $34.60 million from $35.81 million last year.

National Research Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.12 Mln. vs. $5.68 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.24 last year. -Revenue: $34.60 Mln vs. $35.81 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu National Research Corporation (A) When Issuedmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu National Research Corporation (A) When Issuedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

National Research Corporation (A) When Issued 9,70 -1,02% National Research Corporation (A) When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX schließt in Grün -- DAX zum Handelende im Plus -- US-Börsen ghen stärker in den Feierabend - neue Rekorde -- Märkte in Fernost letztlich höher
Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich am Montag ein kleines Plus. Der deutsche Leitindex präsentierte sich freundlich. Die US-Börsen konnten neue Rekorde erklimmen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen