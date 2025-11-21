Natuzzi Spa (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Natuzzi Spa (spons ADRs) präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at