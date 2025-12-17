Navan A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Navan A lud am 15.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 194,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at