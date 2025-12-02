ARGAN Aktie
WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960
|
02.12.2025 21:25:41
Navellier Ups Energy Exposure, Increases Argan Position to Over $10 Million
Navellier & Associates increased its position in Argan (NYSE:AGX) by 12,040 shares. The value of its holdings increased by an estimated $4.56 million in Q3, according to its SEC filing dated November 6, 2025.Navellier & Associates bought an additional 12,040 shares in Argan, taking its total holdings to 38,442 shares. According to a Nov. 6 SEC filing, Navellier's position was worth $10.38 million at the end of Q3, up from $5.82 million in Q2. As of Sept. 30, 2025, Argan represents 1.05% of the fund’s assets under management (AUM). At the end of Q3, Navellier had $985.88 million in reportable U.S. equity holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ARGANmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ARGANmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ARGAN
|64,40
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.