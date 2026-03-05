NBHSA B legte Quartalsergebnis vor

NBHSA B hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 38,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 99,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 28,770 USD beziffert. Im Vorjahr hatte NBHSA B ein Ergebnis je Aktie von -2,690 USD vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 395,26 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 362,11 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at