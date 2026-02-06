NCC (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NCC (A) hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

NCC (A) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,39 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,37 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 15,93 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 21,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NCC (A) 20,32 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6,06 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 16,03 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,45 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei NCC (A) ein Gewinn pro Aktie von 16,08 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,57 Prozent auf 55,72 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 14,76 SEK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 55,82 Milliarden SEK gerechnet.

